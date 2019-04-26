Сергей Кирьяков: В «Зените» собраны опытные игроки. Они понимают, что расслабляться рано - Советский спорт
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26 апреля 2019 09:27ФутболГичунцев Артур

Сергей Кирьяков: В «Зените» собраны опытные игроки. Они понимают, что расслабляться рано

На данный момент питерский клуб опережает ближайшего преследователя в лице «Локомотива» на восемь очков.

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о шансах «Зенита» на золотые медали РПЛ в этом сезоне.

«Зенит» может проиграть чемпионство только самому себе. На финишной прямой у него хороший задел, и его игрокам нужно выиграть лишь три матча из пяти. Но часто именно на этой дистанции начинаются осечки, хотя, мне кажется, с питерцами такого не произойдет. Особенно если они будут проводить оставшиеся матчи так же, как встречу с «Краснодаром» и второй тайм с «Динамо». В команде собраны опытные ребята, и они понимают, что расслабляться еще рано», – цитируют Кирьякова «Известия».

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