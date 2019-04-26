Сергей Семак: Оздоев воспользовался шансом и заслужил место в старте

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре полузащитника Магомеда Оздоева в нынешнем сезоне.
«У нас есть некоторый лимит игроков центра поля с российским паспортом, – приводит слова Семака официальный твиттер клуба. – Оздоев прекрасно готов, и его функциональное состояние соответствует тому, чтобы играть и играть много. Он заслужил место в старте.
В этом сезоне шансы были практически у всех футболистов. Кто-то ими воспользовался, кто-то, к сожалению, нет. Магомед – в числе первых, я очень рад за него. Не сбавляет обороты и на каждом занятии доказывает то, что нужен команде».
Напомним, в нынешнем сезоне Оздоев провел 20 матчей за «Зенит», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
В 26-м туре «Зенит» сыграет дома с «Крыльями Советов». Матч на «Газпром Арене» начнется 28 апреля в 16:30 (мск).
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге. Видео всех голов 25-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 25-го тура чемпионата России. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Прорвет ли Подколзина? В полуфинале ЮЧМ сборная России встретится с американцамиНаша юниорская сборная разгромила в четвертьфинале белорусов 6:0 и поборется за медали. Эксклюзив «Советского спорта»! Сергей Андронов: И тут Никитин говорит: «Давайте сыграем за Сашку!».Гостем редакции «Советского спорта» стал капитан обладателя Кубка Гагарина – московского ЦСКА – Сергей Андронов. Олег Кононов: Вы сейчас навешаете лапши на уши, что у «Спартака» все плохоНа пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Спартак» (3:0) главный тренер москвичей Олег Кононов пообещал сделать все, чтобы выиграть следующие матчи. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Теперь у нас будет дримтим на ЧМ. Но получится ли команда из звезд?На стартующем 10 мая мировом первенстве сборная России предстанет звездной командой, от которой ждут только золота. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. Панарин готовится к «Бостону», тренируясь со своей собакой. Поможет ли?«Коламбус» на эмоциях проскочил лучшую команду регуляки, но теперь им предстоит сыграть с «Бостоном». И будет по-настоящему трудно. «Спартак» и амебы. Кононов должен быть уволен. Сегодня жеПоражение «Спартака» в дерби от «Арсенала» – новое олицетворение понятия «безволие». Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца. Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу. Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья. Радулов против Тарасенко! «Даллас» начинает поход на «Сент-Луис»В ночь на пятницу стартует второй раунд плей-офф НХЛ. «Даллас» Александра Радулова приедет в гости к «Сент-Луису» Владимира Тарасенко. Что творили Бобровский и Тарасенко! Как прошла ночь в НХЛ«Советский спорт» подводит итоги стартовых матчей второго раунда плей-офф. Это бесковский «Спартак»? Разгром в Туле подтвердил, что менять надо все!«Арсенал» продолжил весеннюю серию без поражений, в одну калитку укатав на своем поле «Спартак». «Канониры» куда больше заслуживают места в еврокубках, чем красно-белые. Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Матч «Краснодар» – ЦСКА увидят все! Что еще по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 26-го тураКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской премьер-лиги. Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Евгений Ловчев: При Кононове «Спартак» развалился у нас на глазахОбозреватель «Советского спорта» подвел итоги 25-го тура РПЛ. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? «Давай выгоним его до конца матча!» А виноват ли Коди Икин в мистическом провале «Вегаса»?Кто не слышал о сумасшедшем камбэке «Сан-Хосе» в решающем матче с «Вегасом». В третьем периоде «акулы» забросили 4 шайбы за 4 минуты, а в овертайме прибили «ураганов» окончательно. А началось все с человека по имени Коди Икин. Кубок Гагарина – в «Советском спорте»!Главный трофей Континентальной хоккейной лиги – у нас в редакции! Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.