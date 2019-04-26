Сергей Семак: Оздоев воспользовался шансом и заслужил место в старте «Зенит» сыграет дома с «Крыльями Советов».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре полузащитника Магомеда Оздоева в нынешнем сезоне.

«У нас есть некоторый лимит игроков центра поля с российским паспортом, – приводит слова Семака официальный твиттер клуба. – Оздоев прекрасно готов, и его функциональное состояние соответствует тому, чтобы играть и играть много. Он заслужил место в старте.

В этом сезоне шансы были практически у всех футболистов. Кто-то ими воспользовался, кто-то, к сожалению, нет. Магомед – в числе первых, я очень рад за него. Не сбавляет обороты и на каждом занятии доказывает то, что нужен команде».

Напомним, в нынешнем сезоне Оздоев провел 20 матчей за «Зенит», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В 26-м туре «Зенит» сыграет дома с «Крыльями Советов». Матч на «Газпром Арене» начнется 28 апреля в 16:30 (мск).