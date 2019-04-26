СМИ: Де Хеа может стать игроком «ПСЖ» за 70 млн евро Об этом сообщает The Sun.

«ПСЖ» продолжает переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед» о трансфере голкипера сборной Испании Давида де Хеа.

Согласно источнику, французский клуб готов заплатить за его переход 70 млн евро. Парижане надеются, что игрок не сумеет договориться с клубом о новом контракте.

Ранее сообщалось, 28-летний футболист не горит желанием покидать «Олд Траффорд» и надеется достичь соглашения с «МЮ».

В текущем сезоне де Хеа провел 44 матчей, пропустил 59 голов и 10 раз оставлял ворота «сухими».