СМИ: Де Хеа может стать игроком «ПСЖ» за 70 млн евро - Советский спорт
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26 апреля 2019 11:59ФутболГичунцев Артур

СМИ: Де Хеа может стать игроком «ПСЖ» за 70 млн евро

Об этом сообщает The Sun.

«ПСЖ» продолжает переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед» о трансфере голкипера сборной Испании Давида де Хеа.

Согласно источнику, французский клуб готов заплатить за его переход 70 млн евро. Парижане надеются, что игрок не сумеет договориться с клубом о новом контракте.

Ранее сообщалось, 28-летний футболист не горит желанием покидать «Олд Траффорд» и надеется достичь соглашения с «МЮ».

В текущем сезоне де Хеа провел 44 матчей, пропустил 59 голов и 10 раз оставлял ворота «сухими».

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