СМИ: Де Хеа может стать игроком «ПСЖ» за 70 млн евро

«ПСЖ» продолжает переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед» о трансфере голкипера сборной Испании Давида де Хеа.
Согласно источнику, французский клуб готов заплатить за его переход 70 млн евро. Парижане надеются, что игрок не сумеет договориться с клубом о новом контракте.
Ранее сообщалось, 28-летний футболист не горит желанием покидать «Олд Траффорд» и надеется достичь соглашения с «МЮ».
В текущем сезоне де Хеа провел 44 матчей, пропустил 59 голов и 10 раз оставлял ворота «сухими».
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