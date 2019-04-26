Константин Генич: Не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы «Зенит» потерял лидерство - Советский спорт
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26 апреля 2019 12:17ФутболГичунцев Артур

Константин Генич: Не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы «Зенит» потерял лидерство

В 26-м туре РПЛ команда Сергея Семака сыграет с «Крыльями Советов».

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможной победе «Зенита» в чемпионате России по итогам текущего сезона.

«Зениту» будет сложно упустить такое преимущество за пять туров до конца чемпионата. Тем более если смотреть на первую догоняющую их команду – «Локомотив», между ними – восемь очков. Даже восемь с половиной. Не забываем, что при равенстве очков преимущество будет у «Зенита» по личным встречам.

Не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы «Зенит» потерял лидерство! Исключительно вопрос времени: где, когда и в каком туре «Зенит» обеспечит себе долгожданное чемпионство. А «Локомотив», безусловно, – фаворит в борьбе за второе место, дающее право играть в Лиге чемпионов без квалификации», – цитирует Генича Life.ru.

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