Константин Генич: Не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы «Зенит» потерял лидерство В 26-м туре РПЛ команда Сергея Семака сыграет с «Крыльями Советов».

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможной победе «Зенита» в чемпионате России по итогам текущего сезона.

«Зениту» будет сложно упустить такое преимущество за пять туров до конца чемпионата. Тем более если смотреть на первую догоняющую их команду – «Локомотив», между ними – восемь очков. Даже восемь с половиной. Не забываем, что при равенстве очков преимущество будет у «Зенита» по личным встречам.

Не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы «Зенит» потерял лидерство! Исключительно вопрос времени: где, когда и в каком туре «Зенит» обеспечит себе долгожданное чемпионство. А «Локомотив», безусловно, – фаворит в борьбе за второе место, дающее право играть в Лиге чемпионов без квалификации», – цитирует Генича Life.ru.