Сергей Семак: Сейчас у каждой команды запредельная мотивация

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о следующем сопернике команды – «Крыльях Советов».
«И вчера в Самаре, и в начале апреля в Краснодаре встречи могли завершиться с другими результатами для «Крыльев», – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – На данном отрезке у каждой команды запредельная мотивация, такой она должна быть и у нас, и у соперника.
Место в таблице не имеет значения. Матч очень важный. Каждая команда решает свои задачи, так что с точки зрения настроя, повторюсь, он запредельный».
Напомним, накануне в 25-м туре «Крылья Советов» проиграли «Уралу» (0:1) и занимают 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги.
Матч «Зенит» – «Крылья Советов» пройдет 28 апреля на «Газпром Арене». Начало – 16:30 (мск).
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