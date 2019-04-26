Сергей Семак: Сейчас у каждой команды запредельная мотивация «Зенит», лидирующий в премьер-лиге, сыграет дома с «Крыльями Советов».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о следующем сопернике команды – «Крыльях Советов».

«И вчера в Самаре, и в начале апреля в Краснодаре встречи могли завершиться с другими результатами для «Крыльев», – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – На данном отрезке у каждой команды запредельная мотивация, такой она должна быть и у нас, и у соперника.

Место в таблице не имеет значения. Матч очень важный. Каждая команда решает свои задачи, так что с точки зрения настроя, повторюсь, он запредельный».

Напомним, накануне в 25-м туре «Крылья Советов» проиграли «Уралу» (0:1) и занимают 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

Матч «Зенит» – «Крылья Советов» пройдет 28 апреля на «Газпром Арене». Начало – 16:30 (мск).