В Лиге чемпионов предложили ввести дивизионы

Ассоциация европейских клубов (ECA) предложила ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов, сообщает журналист Мартин Циглер.
В письме, которое разослал членам организации ее руководитель – президент «Ювентуса» Андреа Аньелли – говорится, что это нововведение может заменить квалификационные раунды.
По предложение ECA, клубы будут переходить между дивизионами, как это бывает в системе национальных лиг. Дивизионы же будут формироваться по текущим результатам, а не по достижениям прошлого.
Таким образом, команды одного уровня получат больше возможностей играть друг с другом. При этом отбор через национальные чемпионаты также будет сохранен.
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