В Лиге чемпионов предложили ввести дивизионы Идея принадлежит Ассоциации европейских клубов.

Ассоциация европейских клубов (ECA) предложила ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов, сообщает журналист Мартин Циглер.

В письме, которое разослал членам организации ее руководитель – президент «Ювентуса» Андреа Аньелли – говорится, что это нововведение может заменить квалификационные раунды.

Letter from Juventus and ECA chairman Agnelli to all ECA clubs confirms desire for a European pyramid with promotion and relegation in Champions League after 2024 instead of direct qualification from domestic leagues: pic.twitter.com/syhxKrYwMy — Martyn Ziegler (@martynziegler) April 25, 2019

По предложение ECA, клубы будут переходить между дивизионами, как это бывает в системе национальных лиг. Дивизионы же будут формироваться по текущим результатам, а не по достижениям прошлого.

Таким образом, команды одного уровня получат больше возможностей играть друг с другом. При этом отбор через национальные чемпионаты также будет сохранен.