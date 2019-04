В Лиге чемпионов предложили ввести дивизионы

Ассоциация европейских клубов (ECA) предложила ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов, сообщает журналист Мартин Циглер.

В письме, которое разослал членам организации ее руководитель – президент «Ювентуса» Андреа Аньелли – говорится, что это нововведение может заменить квалификационные раунды.

Letter from Juventus and ECA chairman Agnelli to all ECA clubs confirms desire for a European pyramid with promotion and relegation in Champions League after 2024 instead of direct qualification from domestic leagues: pic.twitter.com/syhxKrYwMy