В Лиге чемпионов предложили ввести дивизионы - Советский спорт
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26 апреля 2019 12:50ФутболЛипкин Антон

В Лиге чемпионов предложили ввести дивизионы

Идея принадлежит Ассоциации европейских клубов.

Ассоциация европейских клубов (ECA) предложила ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов, сообщает журналист Мартин Циглер.

В письме, которое разослал членам организации ее руководитель – президент «Ювентуса» Андреа Аньелли – говорится, что это нововведение может заменить квалификационные раунды.

По предложение ECA, клубы будут переходить между дивизионами, как это бывает в системе национальных лиг. Дивизионы же будут формироваться по текущим результатам, а не по достижениям прошлого.

Таким образом, команды одного уровня получат больше возможностей играть друг с другом. При этом отбор через национальные чемпионаты также будет сохранен.

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