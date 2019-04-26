Кафельников выступил с обращением к Федуну после разгромного поражения «Спартака» Накануне, 25 апреля, столичный клуб уступил тульскому «Арсеналу» (0:3) в 25-м туре РПЛ.

Олимпийский чемпион по теннису, а также известный болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников обратился к владельцу красно-белых Леониду Федуну с просьбой «устроить чистку» в рядах клуба.

«В «Спартаке» пришло время большой чистки, и ее надо начинать не с состава игроков, а с системы управления клубом. Даже такой слабый тренер как Кононов может дать минимальный результат в связке с заинтересованным президентом клуба и группой его единомышленников, что было в Краснодаре.

Леонид Арнольдович, при вас были грамотные и профессиональные менеджеры в «Спартаке», заинтересованные не только в финансовом результате, но и в результате на футбольном поле. Единицы, но были. Сейчас пришло время менять руководство клуба полностью», – написал Кафельников на своей странице в Telegram.