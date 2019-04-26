Адвокат хочет возглавить соперника сборной России

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат рассчитывает возглавить сборную Шотландии, сообщает The Scottish Sun.
71-летний голландец сейчас работает с «Утрехтом», но уже точно покинет клуб по окончании сезона.
Напомним, на прошлой неделе Футбольная ассоциация Шотландии отправила в отставку Алекса Маклиша после двух стартовых матчей отборочного турнира Евро-2020 – с Казахстаном (0:3) и Сан-Марино (2:0).
Отметим, что у Адвоката есть опыт работы в Шотландии: с 1998 по 2001 годы он возглавлял «Рейнджерс».
В следующую международную паузу Шотландия, выступающая в одной группе с Россией, сыграет дома с Кипром (8 июня) и в гостях с Бельгией (11 июня).
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