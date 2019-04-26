Александр Мостовой – о возвращении Карреры в «Спартак»: Есть люди, которые заслуживают этого больше Ранее агент итальянца заявил, что тот готов вернуться в команду до конца этого сезона и отработать его бесплатно.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Массимо Карреры, а также заявил, что не поддерживает идею с увольнением Олега Кононова с должности главного тренера.

«До конца сезона сколько осталось? Пять туров, это что? Опять возвращать? Я в этом смысла не вижу. Карреру два с половиной года назад никто не знал, но потом он стал самым популярным итальянцем в России. Ясно, что если Массимо вернется, то все болельщики скажут: «Как здорово».

Хочу ли я, чтобы Каррера вернулся? Мне, честно говоря, все равно, потому что я считаю, что есть более спартаковские люди. Они заслуживают большего, чем люди, которые случайно вот так попадают и делают себе имя. Нужно ли сейчас убирать Кононова? Я не вижу в этом никакого смысла, скажите, зачем его тогда приглашали? Почему, как «Спартак» проиграл, то сразу говорят об отставке? Команда идет на последнем месте? Давайте уберем за тур до конца? Я скажу, что и такой вопрос будет существовать. Ясно, что если «Спартак» проиграет сейчас пять туров, то нужно убирать. Но тогда опять, зачем приглашали?

Я изначально говорил, что я не понимаю зачем берут Кононова, а кто это? Футбол давно уже придумали. Убрали Карреру, тоже было не совсем логично, человек выиграл чемпионат, потом не заладилось, но такое бывает. Все сложно, но с другой стороны все легко. «Спартак» у нас самая популярная команда, поэтому такая реакция, тем более сейчас. Помните, когда болельщики критиковали Федуна, потому что не было стадиона. Построили стадион, болельщики довольны, все шикарно. Нужно спокойно к этому относиться, не разжигать», – сказал Мостовой для Sport24.ru.