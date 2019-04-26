Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» – лучшая команда в истории премьер-лиги - Советский спорт
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26 апреля 2019 13:49ФутболЛипкин Антон

Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» – лучшая команда в истории премьер-лиги

«Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» в борьбе за чемпионство на одно очко.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал свою команду лучшей в истории премьер-лиги.

После победы в дерби с «Манчестер Юнайтед» (2:0) испанец, обращаясь к игрокам, сказал: «Вот почему вы лучшая команда в истории лиги», – приводит The Sun слова испанца.

«Я попросил игроков отдохнуть, расслабиться, не говорить слишком много и не смотреть телевизор, хорошо поесть и поспать, потому что в воскресенье нас ждет еще одна трудная игра.

Потом у нас будет восемь дней для подготовки к «Лестеру» и еще одна неделя перед матчем с «Брайтоном». Надеюсь, им не придется биться за очки, чтобы остаться».

Напомним, за три тура до окончания чемпионата «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство опережает «Ливерпуль» на одно очко.

В воскресенье в 36-м туре «горожане» сыграют в гостях с «Бернли».

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