Ролан Гусев: В ЦСКА ни при каких обстоятельствах нельзя отбывать номер

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассказал о том, как чувствует себя в роли тренера в армейской школе.
– Позади лишь небольшой отрезок времени в новой роли, – приводит слова Гусева официальный сайт клуба. – Я пока учусь, осваиваюсь, какие-то вещи даже конспектирую. Стараюсь по максимуму помогать Максиму Эдуардовичу Бокову. Перенимаю у него опыт, он постоянно подсказывает в каких-то моментах, отвечает на мои вопросы. Сейчас я всем доволен!
– К чемпионату Москвы команда хорошо подготовилась?
– Считаю, что да. У нас конкурентоспособный состав. Мы всегда доносим до ребят, что они защищают цвета ПФК ЦСКА. У команды есть история, и нельзя ни при каких обстоятельствах отбывать номер. Речь, опять-таки, не о результате в первую очередь, а о том, что надо показывать игру, красивый футбол. Даже если что-то не получается, проявлять характер. Будем требовать от них качественного футбола, это приоритет.
Напомним, Гусев выступал за ЦСКА с 2002 по 2007 годы. В январе 2019 года он был назначен тренером команды 2004 года рождения.
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