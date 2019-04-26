В гостях у «Советского спорта» – глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
25/04 14:10Хоккей
Кубок Гагарина – в «Советском спорте»!Главный трофей Континентальной хоккейной лиги – у нас в редакции!
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
26/04 00:00Футбол
Евгений Ловчев: При Кононове «Спартак» развалился у нас на глазахОбозреватель «Советского спорта» подвел итоги 25-го тура РПЛ.
26/04 13:32Хоккей
«Локо» – самый титулованный клуб МХЛ. Это логично, в Ярославле лучшая школаПарни Дмитрия Красоткина в третий раз в истории выиграли Кубок Харламова. Пока в МХЛ такое никому не удавалось.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
26/04 09:00Футбол
Поставят ли в Туле памятник Леониду Федуну? Колонка Юрия ЦыбаневаРазгром в Туле стал моментом истины и превратил клуб «Спартак» в фабрику смеха.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
26/04 14:33Хоккей
Капитана «Сан-Хосе» чуть не убили, а НХЛ извиняется? Это скандал!В это невозможно поверить: вместо того, чтобы дисквалифицировать двух игроков «Вегаса» за опаснейший фол, НХЛ постановила, что там даже 5-минутного удаления не было.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/04 23:15Футбол
«Спартак» и амебы. Кононов должен быть уволен. Сегодня жеПоражение «Спартака» в дерби от «Арсенала» – новое олицетворение понятия «безволие».
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
26/04 10:51Футбол
Самый красивый гол забил Ванек, а Фарфан — лучший игрок. Итоги 25-го тура РПЛ (видео)В чемпионате России завершился 25-й тур. Подводим краткие итоги.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
26/04 16:13Футбол
Евгений Ловчев: Хочу поддержать Кононова - ему нужно дать работатьОбозреватель «Советского спорта» прокомментировал решения Совета директоров «Спартака», на котором был принят ряд важных решений.
25/04 15:00Хоккей
«Давай выгоним его до конца матча!» А виноват ли Коди Икин в мистическом провале «Вегаса»?Кто не слышал о сумасшедшем камбэке «Сан-Хосе» в решающем матче с «Вегасом». В третьем периоде «акулы» забросили 4 шайбы за 4 минуты, а в овертайме прибили «ураганов» окончательно. А началось все с человека по имени Коди Икин.
25/04 19:00Хоккей
Панарин готовится к «Бостону», тренируясь со своей собакой. Поможет ли?«Коламбус» на эмоциях проскочил лучшую команду регуляки, но теперь им предстоит сыграть с «Бостоном». И будет по-настоящему трудно.
26/04 07:55Хоккей
Что творили Бобровский и Тарасенко! Как прошла ночь в НХЛ«Советский спорт» подводит итоги стартовых матчей второго раунда плей-офф.
26/04 07:37Футбол
Матч «Краснодар» – ЦСКА увидят все! Что еще по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 26-го тураКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской премьер-лиги.
25/04 23:30Футбол
Олег Кононов: Вы сейчас навешаете лапши на уши, что у «Спартака» все плохоНа пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Спартак» (3:0) главный тренер москвичей Олег Кононов пообещал сделать все, чтобы выиграть следующие матчи.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.