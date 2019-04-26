СМИ: Руководство «Реала» уверенно в переходах Погба и Азара - Советский спорт
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26 апреля 2019 14:44ФутболСметанникова Дарья

СМИ: Руководство «Реала» уверенно в переходах Погба и Азара

Мадридский «Реал» уверен в подписании контрактов с Полем Погба и Эденом Азаром.

Как сообщает Sky Sports, по окончании сезона «Реал» собирается усилиться полузащитником «Челси» Эденом Азаром и хавбеком «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

Отмечается, что Погба уйдет из английского клуба, если «МЮ» не попадет по итогам сезона в Лигу чемпионов.

Срок контракта Азара с «Челси» истекает в конце следующего сезона, и он не собирается продлевать соглашение. Поэтому лондонский клуб позволит бельгийцу присоединиться к «Реалу».

Ранее сообщалось, что Погба обойдется «Реалу» в 145 млн евро, а Азар – в 120 млн евро.

На счету 28-летнего бельгийца в текущем сезоне 46 матчей за «Челси», в которых он забил 19 мячей и отдал 13 голевых передач. У 26-летнего француза 44 матча за «МЮ», с 16 забитыми мячами и 11 передачами.

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