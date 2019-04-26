«Арсенал» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком» - Советский спорт
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26 апреля 2019 15:00ФутболЛипкин Антон

«Арсенал» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

«Арсенал» разгромил «Спартак» в 25-м туре премьер-лиги.

«Арсенал» опубликовал в твиттере фотографию из раздевалки после матча 25-го тура со «Спартаком» (3:0) на стадионе «Арсенал» в Туле.

«Один город – одна команда», – говорится в подписи к фото, на которой изображены игроки в компании губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Напомним, в четверг «Арсенал» нанес крупное поражение «Спартаку» (3:0). Все голы хозяева забили в первом тайме: отличились замбиец Эванс Кангва, Сергей Ткачев и Резиуан Мирзов, реализовавший пенальти.

«Арсенал» набрал 38 очков и поднялся на единоличное шестое место с отставанием от «Спартака» на одно очко.

В 26-м туре 29 апреля «Арсенал» сыграет в гостях с «Оренбургом».

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