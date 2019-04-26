«Фратрия» сложила с Коршунова полномочия главы фан-клуба «Спартака» Коршунов возглавлял фан-клуб с 2015 года.

Совет «Фратрии» принял решение о сложении с Валентина Коршунова полномочий главы фан-клуба.

«Валентин Коршунов утратил наше доверие, а последней каплей стал отказ в предоставлении билетов фан-клубом на Северную трибуну на дерби с ЦСКА многим объединениям болельщиков «Спартака», – говорится в заявлении «Фратрии» на официальном сайте организации. – Фактически произошла приватизация билетов и их распределение по непонятным нам принципам.

Через несколько дней после дерби был собран совет «Фратрии», на котором планировалось получить разъяснение по всем «острым» и актуальным вопросам. На сбор совета были приглашены представители всех объединений, включая Валентина, который этим же советом и был избран.

Валентин Коршунов, а также некоторые представители объединений на встречу не приехали, хотя были проинформированы о ней заранее. Руководство клуба также не нашло времени для встречи. На предложение покинуть занимаемую должность по собственному желанию Валентин ответил отказом.

В связи со сложившийся обстановкой совет «Фратрии» принял единогласное решение о сложении полномочий главы фан-клуба «Спартак» (Москва) с Валентина Коршунова.

Пока этот человек остается на занимаемой им должности, диалог между «Фратрией» и клубом не может быть полноценным и эффективным.

Поскольку изначально именно совет «Фратрии» избрал Валентина Коршунова своим представителем, мы считаем себя вправе отменить данное решение, не вмешиваясь при этом в работу клуба «Спартак» (Москва)».

Отметим, что Коршунов возглавил официальный фан-клуб летом 2015 года.