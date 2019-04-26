Следующий совет директоров «Спартака» пройдет 28 мая На нем будут подведены итоги и могут быть приняты решения о новом генеральном и спортивном директоре.

Следующий совет директоров «Спартака» состоится 28 мая, сообщает Sport24.ru.

На нем будут подведены спортивные итоги сезона-2018/2019, а также могут быть приняты решения о новом генеральном и спортивном директоре.

Напомним, в пятницу «Спартак» сообщил о том, что вице-президент клуба Наиль Измайлов, исполнявший обязанности генерального директора, а также спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.

При этом клуб объявил о поддержке главному тренеру Олегу Кононову и значительном обновлении состава на следующий сезон.

Накануне «Спартак» проиграл «Арсеналу» (0:3) в 25-м туре премьер-лиги и продолжает занимать пятое место в турнирной таблице.