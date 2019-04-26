Нападающий «Эвертона» Ришарлисон попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» Бразильский футболист может играть в центре атаки и на фланге.

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 21-летнему форварду «Эвертона» Ришарлисону. Об этом сообщает The Telegraph.

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер лично заинтересован в Ришарлисоне, так как футболист может играть как в центре атаки, так и на фланге.

«Эвертон» приобрел Ришарлисона прошлым летом за 35 млн евро у «Уотфорда». Контракт футболиста с ливерпульским клубом рассчитан до 2023 года.

Отмечается, что на бразильца также претендуют «Барселона» и «Милан». В нынешнем сезоне Ришарлисон провел за «Эвертон» 36 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал две голевые передачи.