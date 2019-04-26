Сульшер уверен, что Погба останется в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о скором уходе из команды полузащитника Поля Погба.
«В футболе ничего нельзя гарантировать, но он останется здесь. Он настроен добиться успеха с «МЮ». Все дело в заданных им стандартах: когда он создает моменты, забивает голы, много работает, все говорят, что он мог бы работать еще больше. Он лидер в раздевалке и на поле.
Могу ли я гарантировать, что он останется? Да, могу, хотя в жизни и нельзя ничего гарантировать. Но насколько я знаю, он будет здесь», - приводит слова Сульшера The Sun.
У 26-летнего француза в текущем сезоне 44 матча за «МЮ», с 16 забитыми мячами и 11 передачами.
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