Кафельников перечислит 1 млн рублей на благотворительность, если Каррера вернется в «Спартак»

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников сообщил, что готов перечислить 1 миллион рублей на благотворительность, если «Спартак» в матче 26-го тура с «Рубином» на поле выведет экс-тренер Массимо Каррера.
Напомним, что итальянский специалист был уволен из «Спартака» в октябре 2018 года. Его сменил Олег Кононов, под руководством которого красно-белые занимают пятое место в чемпионате России, имея в активе 39 очков.
В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Рубином», матч состоится 29 апреля.
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