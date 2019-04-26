Кафельников перечислит 1 млн рублей на благотворительность, если Каррера вернется в «Спартак» Накануне «Спартак» проиграл тульскому «Арсеналу» (0:3) в матче 25-го тура российской премьер-лиги.

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников сообщил, что готов перечислить 1 миллион рублей на благотворительность, если «Спартак» в матче 26-го тура с «Рубином» на поле выведет экс-тренер Массимо Каррера.

А теперь все дружно: «a tutti avanti Massimo Carrera!!! Если Массимо в понедельник выведет команду на матч с Рубином,то перечислю 1 миллион рублей на благотворительность💪🏻 — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 26 апреля 2019 г.

Напомним, что итальянский специалист был уволен из «Спартака» в октябре 2018 года. Его сменил Олег Кононов, под руководством которого красно-белые занимают пятое место в чемпионате России, имея в активе 39 очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Рубином», матч состоится 29 апреля.