СМИ: «Ювентус» хочет продать Игуаина в «Интер» в летнее трансферное окно На данный момент аргентинец выступает на правах аренды за «Челси».

Как сообщает Calciomercato, «Ювентус» намерен продать форварда Гонсало Игуаина в летнее трансферное окно. Главным претендентов на 31-летнего аргентинца является «Интер».

Напомним, Игуаин перешел в «Челси» на правах аренды из «Ювентуса» летом 2018 года. Сам футболист неоднократно сообщал о желании остаться в лондонском клубе.

В нынешнем сезоне Игуаин забил 12 мячей и отдал три голевые передачи в 36 матчах за «Челси».