Неймар: Было очень трудно уйти из «Барселоны»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился воспоминаниями от ухода из «Барселоны». Бразилец выступал за каталонский клуб на протяжении четырех лет.
«Я ушел из каталонского клуба, потому что искал новый вызов. Я хотел пройти новые испытания.
«Барселона» – это клуб, который всегда очаровывал меня, я все еще люблю его. Было очень трудно, были моменты, когда я колебался и говорил, что не собираюсь уходить. В таком состоянии я пробыл на протяжении двух недель», - цитирует Неймара ESPN.
В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел за «ПСЖ» 24 матча, в которых забил 20 мячей и отдал 11 голевых передач.
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