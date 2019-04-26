Неймар: Было очень трудно уйти из «Барселоны» - Советский спорт
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26 апреля 2019 16:26ФутболСметанникова Дарья

Неймар: Было очень трудно уйти из «Барселоны»

Бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году.

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился воспоминаниями от ухода из «Барселоны». Бразилец выступал за каталонский клуб на протяжении четырех лет.

«Я ушел из каталонского клуба, потому что искал новый вызов. Я хотел пройти новые испытания.

«Барселона» – это клуб, который всегда очаровывал меня, я все еще люблю его. Было очень трудно, были моменты, когда я колебался и говорил, что не собираюсь уходить. В таком состоянии я пробыл на протяжении двух недель», - цитирует Неймара ESPN.

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел за «ПСЖ» 24 матча, в которых забил 20 мячей и отдал 11 голевых передач.

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