Роман Асхабадзе: «Спартак» при Кононове серьезных титулов не завоюет Накануне «Спартак» проиграл «Арсеналу» (0:3) в 25-м туре российской премьер-лиги.

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал решение клуба довериться главному тренеру Олегу Кононову.

«Я в самом начале его назначения говорил, что Кононов — рискованный шаг для «Спартака». Свое мнение я не поменял. Команда прогрессировать по игре при данном тренерском штабе не будет и серьезных титулов не завоюет», - приводит слова Асхабадзе News.ru.

«Спартак», имея в активе 39 баллов, занимает пятое место в чемпионате. В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Рубином», матч состоится 29 апреля.