Измайлов после отставки из «Спартака» не будет работать в «Монако» - Советский спорт
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26 апреля 2019 16:57ФутболСметанникова Дарья

Измайлов после отставки из «Спартака» не будет работать в «Монако»

Президентом «Монако» является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

Ранее появилась информация, что вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов продолжит работу в «Монако» после ухода из московской команды по окончании сезона.

Как сообщает «Чемпионат», информация не соответствует действительности.

Напомним, в пятницу «Спартак» объявил, что Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона.

«Спартак» после 25 туров российской премьер-лиги занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.

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