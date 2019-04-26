Измайлов после отставки из «Спартака» не будет работать в «Монако»

Ранее появилась информация, что вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов продолжит работу в «Монако» после ухода из московской команды по окончании сезона.
Как сообщает «Чемпионат», информация не соответствует действительности.
Напомним, в пятницу «Спартак» объявил, что Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона.
«Спартак» после 25 туров российской премьер-лиги занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.
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