Андрей Червиченко: Уход Родионова и Измайлова убьет «Спартак» В пятницу «Спартак» сообщил об уходе вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова по окончании сезона.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение Измайлова и Родионова покинуть московский клуб.

«Измайлов как честный человек сам попросил об отставке, так как думаю, что он нес персональную ответственность за приглашение главного тренера Олега Кононова, и, оказавшись совестливее Родионова, ушел сам. Эти перемены не только усугубят положение в «Спартаке», а просто его убьют - глупее решения спартаковского руководства, чем сегодняшнее, придумать сложно.

Самая большая проблема «Спартака» в том, что регулярно принимаются какие-то спонтанные, импульсивные решения без продуманных действий, а кто из честных сотрудников сможет их достойно заменить на посту - неизвестно. Клуб и так все дальше от тройки призеров, а с уходом Измайлова каждый игрок теперь будет думать о том, что придут новые лица, возрастные игроки будут выставлены на трансфер и не будут убиваться на поле, только смотреть в будущее в новом клубе», - цитирует Червиченко ТАСС.