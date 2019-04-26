Юрий Первак: Я мог бы вступить в переговоры со «Спартаком», но это очень непростое дело

В СМИ сообщалось, что пост генерального директора «Спартака» может занять Юрий Первак, который работал в московском клубе в 2004-2005 годах.
«Из работодателей мне точно никто не звонил. Пока я слышу только домыслы корреспондентов, и все. Не знаю, что думает об этом руководство «Спартака». Я мог бы вступить в переговоры, но это очень непростое дело. Хорошо, что со здоровьем все в порядке. Как говорится, спасибо зарядке.
Сейчас в «Спартаке» есть большие помехи, в том числе грузино-итальянский дуэт (Тимур Гурцкая и Марко Трабукки — прим. ред.), который поет о возможном возвращении Карреры. Эти ребята долго стояли рядом со «Спартаком», много намутили с разными трансферами. Теперь пришел человек с совершенно другим, творческим подходом (Олег Кононов — прим. ред.). Ему надо помочь, нужен руководитель, который его закроет и оградит со всех сторон, выстроит доверие. Может, поэтому возникла моя кандидатура», - цитирует Первака сайт телеканала «360».
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