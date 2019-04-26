Андрей Червиченко: Кононов – тренер середины таблицы РПЛ - Советский спорт
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26 апреля 2019 17:22ФутболСметанникова Дарья

Андрей Червиченко: Кононов – тренер середины таблицы РПЛ

Накануне «Спартак» проиграл «Арсеналу» (0:3) в 25-м туре российской премьер-лиги.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение клуба довериться главному тренеру Олегу Кононову.

«Я с самого начала говорил, что Кононов - это не тренер для «Спартака», ничего нового он не принесет и не сможет создать. В конце прошлого года были шальные победы, но сейчас мы видим результат работы. На мой взгляд, это тренер середины таблицы премьер-лиги, но точно не тренер для самого именитого российского клуба», - цитирует Червиченко ТАСС.

«Спартак», имея в активе 39 баллов, занимает пятое место в чемпионате. В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Рубином», матч состоится 29 апреля.

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