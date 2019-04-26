СМИ: ЦСКА предложил Дзагоеву контракт с зарплатой 10 тыс евро в месяц Алан Дзагоев на данный момент восстанавливается после повреждения передней крестообразной связки правого колена.

ЦСКА предложил полузащитнику Алану Дзагоеву контракт с зарплатой 10 тысяч евро в месяц. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что сумма может быть увеличена в процессе переговоров ЦСКА и Дзагоева. Сам футболист хочет остаться в московском клубе.

Контракт Дзагоева с армейским клубом истекает летом 2019 года. За ЦСКА 28-летний полузащитник выступает с 2008 года.

В нынешнем сезоне Дзагоев провел всего 11 матчей за ЦСКА, сделав одну голевую передачу.