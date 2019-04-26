Маурицио Сарри: У «Манчестер Юнайтед» есть шанс попасть в топ-4

Матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед» пройдет 28 апреля на «Олд Траффорд» в 18:30 мск.
«Относительно матча все очевидно. Мы, конечно, постараемся победить, но нам нужно не проиграть. Это очень сложный матч для обеих команд.
Нам предстоит сыграть с соперником, который будет высоко мотивирован после манчестерского дерби. У них есть шанс попасть в топ-4. Конечно, им нужно выиграть все 3 оставшихся матча. Но нам тоже нужно набирать очки. Мы должны биться и стараться всеми возможными способами», - цитирует Сарри пресс-служба лондонского клуба.
На данный момент «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 67 очков. «Манчестер Юнайтед» идет на шестой позиции с 64 баллами.
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