«Зенит» и «Динамо» оштрафованы на 100 тысяч рублей по итогам матча 25-го тура

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Зенит» и «Динамо» на 100 тысяч рублей по итогам очной встречи.
Обе команды получили штраф за скандирования зрителями оскорбительных выражений.
Кроме того, за это же нарушение 100 тыс. рублей заплатит ЦСКА, победивший «Анжи» (2:0). Штраф по 50 и 40 тыс. рублей также получили «Рубин» и «Уфа» (1:1) соответственно.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче с «Ростовом» (2:1).
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