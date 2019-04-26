«Зенит» и «Динамо» оштрафованы на 100 тысяч рублей по итогам матча 25-го тура - Советский спорт
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26 апреля 2019 17:59ФутболСметанникова Дарья

«Зенит» и «Динамо» оштрафованы на 100 тысяч рублей по итогам матча 25-го тура

В Санкт-Петербурге 24 апреля состоялся матч 25-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (2:0).

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Зенит» и «Динамо» на 100 тысяч рублей по итогам очной встречи.

Обе команды получили штраф за скандирования зрителями оскорбительных выражений.

Кроме того, за это же нарушение 100 тыс. рублей заплатит ЦСКА, победивший «Анжи» (2:0). Штраф по 50 и 40 тыс. рублей также получили «Рубин» и «Уфа» (1:1) соответственно.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче с «Ростовом» (2:1).

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