Юрий Первак: У руководства последних пяти-семи лет не складывалось в «Спартаке» Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак считает, что главный тренер красно-белых Олег Кононов должен нести ответственность за результаты команды наравне с вице-президентом и спортивным директором клуба.

- Они же давали какие-то обязательства по поводу главного тренера, отвечали за него головой. По поводу Родионова, я очень уважительно к нему отношусь, но он, конечно же, не генеральный директор.

Вообще у руководства последних пяти-семи лет не складывалось в «Спартаке», приглашали хороших тренеров, но по разным причинам совершенно не давали им работать, все время шла какая-то возня. Приходит тренер со своим штабом и живет отдельно, а администрация - отдельно.

Во времена Карпина еще хуже было - загнали в тупик такого тренера, как (Унаи) Эмери, это уже совсем нонсенс. Уже почти 10 лет нет согласия, как ни садились, в музыканты не годились, - приводит слова Первака ТАСС.

Ранее стало известно, что на заседание совета директоров «Спартака», которое прошло в пятницу, 26 апреля, вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор красно-белых Сергей Родионов были освобождены от занимаемых должностей.