СМИ: Алекперов принимал участие в решении об отставке Измайлова и Родионова - Советский спорт
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26 апреля 2019 18:27ФутболСметанникова Дарья

СМИ: Алекперов принимал участие в решении об отставке Измайлова и Родионова

В пятницу стало известно, что вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут клуб по окончании сезона.

Решение об увольнении Измайлова и Родионова было принято при участии президента «Лукойла» Вагита Алекперова, который является владельцем «Спартака», как и Леонид Федун. Об этом сообщает Sport24.ru.

Напомним, что в заявлении «Спартака» сообщалось, что совет директоров одобрил просьбы Измайлова и Родионова об освобождении занимаемых должностей.

Руководство московского клуба также выразило поддержку главному тренеру Олегу Кононову. «Спартак», имея в активе 39 баллов, занимает пятое место в чемпионате. В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Рубином», матч состоится 29 апреля.

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