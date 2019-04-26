СМИ: Алекперов принимал участие в решении об отставке Измайлова и Родионова В пятницу стало известно, что вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут клуб по окончании сезона.

Решение об увольнении Измайлова и Родионова было принято при участии президента «Лукойла» Вагита Алекперова, который является владельцем «Спартака», как и Леонид Федун. Об этом сообщает Sport24.ru.

Напомним, что в заявлении «Спартака» сообщалось, что совет директоров одобрил просьбы Измайлова и Родионова об освобождении занимаемых должностей.

Руководство московского клуба также выразило поддержку главному тренеру Олегу Кононову. «Спартак», имея в активе 39 баллов, занимает пятое место в чемпионате. В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Рубином», матч состоится 29 апреля.