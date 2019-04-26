Джанлуиджи Буффон: Мое решение перейти в «ПСЖ» полностью оправдалось - Советский спорт
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26 апреля 2019 18:42ФутболСметанникова Дарья

Джанлуиджи Буффон: Мое решение перейти в «ПСЖ» полностью оправдалось

Итальянец подписал контракт с французским клубом летом 2018 года.

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон доволен, что перешел в парижский клуб летом 2018 года из «Ювентуса».

«Для меня это прекрасный опыт. Я провел девять месяцев в невероятном городе, где меня очень тепло приняли. Я хотел новый футбольный и жизненный опыт, и я должен сказать, что мое решение полностью оправдалось. Я всегда открыт для нового опыта и довольно неплохо выучил французский, что поможет мне в будущем. Я знаю, что это приключение сделает меня увереннее, и для меня это очень важно», - приводит слова голкипера пресс-служба «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что руководство парижского клуба не будет продлевать контракт с 41-летним Буффоном. Летом «ПСЖ» хочет пригласить нового голкипера и сосредоточился на покупке Давида де Хеа из «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Буффон провел 22 матча и пропустил 18 голов и 9 раз оставлял ворота «сухими».

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