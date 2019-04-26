Алексей Сафонов: Все решения руководства были такими, что «Спартак» может не попасть в еврокубки

- Настала точка кипения у болельщиков, все достигло своего апогея. Поэтому, наверное, своевременное. Эти руководители собрали команду, убрали Карреру, все решения, которые они приняли, оказались такими, что «Спартак» сейчас даже может не попасть в еврокубки.
- Насколько при этих отставках справедлива поддержка Кононова?
- Вообще, я считаю, что если одна лошадь выдыхается, то меняется вся тройка. Я считаю, что все трое должны были уйти, но, еще раз подчеркиваю, я не могу навязывать свое мнение руководителю, который вкладывает свои деньги, - приводит слова Сафонова «Евро-футбол.ру».
Ранее стало известно, что на заседание совета директоров «Спартака», которое прошло в пятницу, 26 апреля, вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор красно-белых Сергей Родионов были освобождены от занимаемых должностей.
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