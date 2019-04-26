УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро по итогам матча с «Вильярреалом» - Советский спорт
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26 апреля 2019 19:20ФутболСметанникова Дарья

УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро по итогам матча с «Вильярреалом»

«Зенит» проиграл «Вильярреалу» в 1/8 финала и выбыл из розыгрыша Лиги Европы.

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА оштрафовала «Зенит» на 10 тысяч евро за ущерб, нанесенный болельщиками клуба во время ответного матча с «Вильярреалом» (1:2).

Матч состоялся 14 марта в Испании. Клуб из Санкт-Петербурга обвинялся в вандализме, совершенном болельщиками на игре с испанской командой.

Сообщается, что «Зенит» в течение 30 дней должен связаться с «Вильярреалом», чтобы возместить ущерб.

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