УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро по итогам матча с «Вильярреалом»

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА оштрафовала «Зенит» на 10 тысяч евро за ущерб, нанесенный болельщиками клуба во время ответного матча с «Вильярреалом» (1:2).
Матч состоялся 14 марта в Испании. Клуб из Санкт-Петербурга обвинялся в вандализме, совершенном болельщиками на игре с испанской командой.
Сообщается, что «Зенит» в течение 30 дней должен связаться с «Вильярреалом», чтобы возместить ущерб.
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