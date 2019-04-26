Назаров – про отставку руководства «Спартака»: Об этом мы и не мечтали — пиджак сработался до дыр

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал стихотворение по поводу ухода Измайлова и Родионова, которое прочел в своем инстаграме.
Об этом мы и не мечтали — пиджак сработался до дыр
Совет директор в печали решил теперь вручить мундир
Нужна, похоже, диктатору, ведь без нее нельзя никак
Сменили всю номенклатуру, чтоб к юбилею выдать фрак
Победный, с золотою нитью, чтоб чемпионом стал «Спартак»
К столетию, может, и не выйти. Тогда вернут назад пиджак.
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