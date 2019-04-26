Назаров – про отставку руководства «Спартака»: Об этом мы и не мечтали — пиджак сработался до дыр В пятницу «Спартак» сообщил об уходе вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова по окончании сезона.

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал стихотворение по поводу ухода Измайлова и Родионова, которое прочел в своем инстаграме.

Об этом мы и не мечтали — пиджак сработался до дыр

Совет директор в печали решил теперь вручить мундир

Нужна, похоже, диктатору, ведь без нее нельзя никак

Сменили всю номенклатуру, чтоб к юбилею выдать фрак

Победный, с золотою нитью, чтоб чемпионом стал «Спартак»

К столетию, может, и не выйти. Тогда вернут назад пиджак.