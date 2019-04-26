Лэмпард готов возглавить «Челси» в случае отставки Сарри - Советский спорт
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26 апреля 2019 20:07Футбол

Лэмпард готов возглавить «Челси» в случае отставки Сарри

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард, работающий ныне главным тренером «Дерби Каунти», готов возглавить свой бывший клуб.

По информации ESPN, 40-летний специалист готов принять предложение руководства лондонского клуба, если главный тренер «Челси» Маурицио Сарри будет отправлен в отставку.

Как отмечает издание, англичанина не пугает двухлетний запрет на трансферы, который был наложен на «Челси».

Напомним, что Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 годы. За это время он три раза становился вместе с лондонской командой чемпионом Англии (2004/05, 2005/06, 2009/10), четыре раза выигрывал Кубок страны (2007, 2009, 2010, 2012), а также побеждал в Лиге чемпионов (2011/2012) и Лиге Европы (2013). Всего за «Челси» Лэмпард сыграл 640 матчей, записав на свой счет 209 голов и 150 результативных передач.

Добавим, в феврале ФИФА запретила «Челси» подписывать игроков на следующие два трансферных окна, признав их виновными в нарушении правил, связанных с подписью игроков в возрасте до 18 лет.

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