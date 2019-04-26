Источник: Адиев может возглавить «Ахмат» в случае ухода Рахимова - Советский спорт
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26 апреля 2019 20:18ФутболСметанникова Дарья

Источник: Адиев может возглавить «Ахмат» в случае ухода Рахимова

«Анжи» испытывает серьезные финансовые проблемы и может быть расформирован по итогам нынешнего сезона.

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев летом, скорее всего, сменит Рашида Рахимова на посту наставника «Ахмата».

По информации «Чемпионата», это случится, если Рахимов решит покинуть грозненский клуб. Специалист тренирует «Ахмат» с сентября 2018 года. Контракт Рахимова с командой рассчитан на два года.

Напомним, что Адиев в конце марта подал в отставку с поста главного тренера «Анжи». Однако руководство махачкалинского клуба убедило специалиста доработать нынешний сезон.

После 25 туров РПЛ «Ахмат» идет на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. «Анжи» занимает 15-ю позицию с 19 баллами.

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