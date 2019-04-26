Источник: Адиев может возглавить «Ахмат» в случае ухода Рахимова

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев летом, скорее всего, сменит Рашида Рахимова на посту наставника «Ахмата».
По информации «Чемпионата», это случится, если Рахимов решит покинуть грозненский клуб. Специалист тренирует «Ахмат» с сентября 2018 года. Контракт Рахимова с командой рассчитан на два года.
Напомним, что Адиев в конце марта подал в отставку с поста главного тренера «Анжи». Однако руководство махачкалинского клуба убедило специалиста доработать нынешний сезон.
После 25 туров РПЛ «Ахмат» идет на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. «Анжи» занимает 15-ю позицию с 19 баллами.
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