Анзор Кавазашвили: То, что в данный момент происходит со «Спартаком», уму непостижимо Футбольный эксперт Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

- Очень нравится мне это народ. Сначала они пыхтели из-за того, что уволили Карреру, затем они радовались тому, что назначен Кононов. Теперь они снова всем недовольны. Футбол – это тяжелая и кропотливая работа – ничего по щелчку пальца не происходит. Карпина они уволили, он не устроил руководство. Посмотрите теперь на его «Ростов», он ставит им неплохую игру. Приняв сейчас поспешное решение, мы не знаем, к чему оно приведет через какое-то время. Поэтому нужно немного успокоиться.

- Те, кто выступают против Кононова, жалуются на отсутствие игры. Вы согласны с этим? И можно ли за полгода поставить игру команде?

- Новый тренер, который приходит в команду, первым делом должен отсмотреть состав, чтобы понять, кто из футболистов ему больше всего подходит. Второй пункт – это учебно-тренировочный процесс. То есть, работа над физикой команды, над построением игровых связей и т.д. Третий пункт - розыгрыш стандартных положений. Ничего из перечисленного я пока не вижу.

Я не хочу сказать что-то плохое про Кононова. Чтобы вы понимали, я считаю, что он хороший специалист. Но то, что в данный момент происходит со «Спартаком», уму непостижимо. Даже в самые сложные периоды своей истории было видно, что «Спартак» играет в свой футбол. Да, они проигрывали, но эти поражения были понятными. Болельщики могли принять это. Сейчас же болельщики в растерянности – они не знают, что сказать. Мы тоже. Я честно скажу, был уверен, что мы одолеем «Арсенал». Все-таки этот матч был определяющим в отношении Лиги Европы, - приводит слова Кавазашвили «Евро-футбол.ру».

Ранее стало известно, что на заседание совета директоров «Спартака», которое прошло в пятницу, 26 апреля, вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор красно-белых Сергей Родионов были освобождены от занимаемых должностей.