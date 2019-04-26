Реконструкция стадиона «Торпедо» обойдется в 6-8 миллиардов рублей Председатель Совета директоров московского «Торпедо» Павел Поселенов раскрыл подробности предстоящей реконструкции клубного стадиона.

- Ориентировочные сроки строительства стадиона - 2,5 года с начала стройки. Пока нет сметы, но ориентировочно — от 6 до 8 млрд рублей.

Матч открытия? Правильнее всего было бы устроить голосование на сайте клуба и спросить у болельщиков, кого бы они видели в качестве соперника. Что выберут, то и постараемся сделать, - приводит слова Поселенова Sport24.ru.

Ранее стало известно, что 22 июня состоится выставочный матч между московским «Торпедо» и старейшим футбольным клубом мира «Шеффилдом».

Добавим, что «Торпедо», набрав 50 очков в 20 турах, располагается на второй строчке турнирной таблицы группы «Центр» в ПФЛ.