Реконструкция стадиона «Торпедо» обойдется в 6-8 миллиардов рублей

- Ориентировочные сроки строительства стадиона - 2,5 года с начала стройки. Пока нет сметы, но ориентировочно — от 6 до 8 млрд рублей.
Матч открытия? Правильнее всего было бы устроить голосование на сайте клуба и спросить у болельщиков, кого бы они видели в качестве соперника. Что выберут, то и постараемся сделать, - приводит слова Поселенова Sport24.ru.
Ранее стало известно, что 22 июня состоится выставочный матч между московским «Торпедо» и старейшим футбольным клубом мира «Шеффилдом».
Добавим, что «Торпедо», набрав 50 очков в 20 турах, располагается на второй строчке турнирной таблицы группы «Центр» в ПФЛ.
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