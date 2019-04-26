Гол Кейта стал самым быстрым для «Ливерпуля» в АПЛ - Советский спорт
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26 апреля 2019 22:40Футбол

Гол Кейта стал самым быстрым для «Ливерпуля» в АПЛ

Гвинейский полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта открыл счет в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии с «Хаддерсфилд Таун».

Хавбек отличился уже на 15 секунде встречи.

Как сообщает OptaJoe, это самый быстрый в истории гол «Ливерпуля» в матчах английской премьер-лиги.

Добавим, что на данную минуту идет первый тайм встречи, счет 2:0 в пользу «Ливерпуля».

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