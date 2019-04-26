Гол Дембеле принес «Лиону» волевую победу над «Бордо» - Советский спорт
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26 апреля 2019 23:37Футбол

Гол Дембеле принес «Лиону» волевую победу над «Бордо»

Футболисты «Бордо» проиграли «Лиону» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Франции со счетом 2:3.

В составе проигравших голами отметились Джимми Бриан (34-я минута) и Николя де Превиль (38). У победителей отличились Мемфис Депай (14), Максвелл Корне (67) и Мусса Дембеле (85).

Отметим, что на 73-й минуте встречи с поля был удален защитник «Бордо» Вукашин Йованович.

После этой игры «Лион», набрав 62 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице лиги 1. «Бордо», имея в активе 38 баллов, занимает 14-е место.

В следующем туре «Лион» на своем поле сыграет с «Лиллем», а «Бордо» дома встретится с «Анже».

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