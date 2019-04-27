Джордан Хендерсон: Это была еще одна блестящая игра в исполнении «Ливерпуля»

- Это была еще одна блестящая игра в исполнении «Ливерпуля». Команды, которые уже потеряли шансы остаться, представляют особую опасность, поскольку им уже нечего терять, но мы отлично провели начало матча.
У соперника было несколько угловых и стандартов, но мы с ними справились и продолжили доминировать. Мы смогли забить несколько фантастических голов и при этом не пропустили. Это был хороший вечер.
Мы с нетерпением ждем поездки в Барселону. Будет непросто, но мы верим в себя и с нетерпением ждем возможности показать, на что мы способны, - приводит слова Хендерсона BBC.
Добавим, что в среду, 1 мая, «Ливерпуль» на выезде встретится с «Барселоной» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.
В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» 4 мая в гостях сыграет против «Ньюкасла».
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