Вячеслав Караваев: Хочется построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на предложения из Росси Вячеслав Караваев: Хочется построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на предложения из России

— Хочется построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на предложения из России. Все-таки борьба в Лиге чемпионов — это интереснее, чем бороться за выживание. Важно, какие будут ставиться цели, всем хочется выступать на высоком уровне, — сказал Караваев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний Караваев провел за «Витесс» 39 матчей во всех турнирах и сделал пять результативных передач.