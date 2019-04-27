Вячеслав Караваев: Хочется построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на предложения из Росси

— Хочется построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на предложения из России. Все-таки борьба в Лиге чемпионов — это интереснее, чем бороться за выживание. Важно, какие будут ставиться цели, всем хочется выступать на высоком уровне, — сказал Караваев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в текущем сезоне 23-летний Караваев провел за «Витесс» 39 матчей во всех турнирах и сделал пять результативных передач.
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