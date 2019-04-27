Маурицио Сарри: На данный момент для «Челси» этот сезон складывается хорошо - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 апреля 2019 01:37Футбол

Маурицио Сарри: На данный момент для «Челси» этот сезон складывается хорошо

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри оценил результаты команды в текущем сезоне.

- Мы играли в финале, но проиграли там по пенальти. Мы играем в полуфинале Лиги Европы. Мы боремся за место в четверке сильнейших в АПЛ. Так что на данный момент сезон складывается для нас хорошо.

Конечно, перед нами стоят две очень и очень большие цели: мы хотим попасть в четверку лучших в премьер-лиге и выйти в финал Лиги Европы. Если мы сможем попасть в финал, то мы хотелось бы его выиграть.

Безусловно, сезон складывается тяжело. Из-за ошибок мы проиграли два или три матча. Но если вы посмотрите на сезон в целом, то думаю, что у нас все хорошо. Конечно, это только первый шаг. Нам нужно еще больше прогрессировать. Мы должны стать конкурентоспособными для лучших команд чемпионата. Но первый шаг, тем не менее, получился хорошим, - приводит слова Сарри Goal.com.

Добавим, что после 35 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 67 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В воскресенье, 28 апреля, лондонский клуб сыграет на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед» в рамках английской премьер-лиги.

В полуфинале Лиги Европы «Челси» сыграет с немецким «Айнтрахтом». Первая встреча пройдет в Германии 2 мая, ответная игра состоится в Лондоне 9 числа.

11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
26/04 00:00Футбол
Евгений Ловчев: При Кононове «Спартак» развалился у нас на глазахОбозреватель «Советского спорта» подвел итоги 25-го тура РПЛ.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
26/04 09:00Футбол
Поставят ли в Туле памятник Леониду Федуну? Колонка Юрия ЦыбаневаРазгром в Туле стал моментом истины и превратил клуб «Спартак» в фабрику смеха.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
26/04 16:13Футбол
Евгений Ловчев: Дайте Кононову нормально поработать!Обозреватель «Советского спорта» прокомментировал решения Совета директоров «Спартака», на котором был принят ряд важных решений. 
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
26/04 10:12Футбол
Валерий Рейнгольд: Смотрел на игру «Спартака» и материлсяБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 25-го тура с тульским «Арсеналом» (0:3) заявил, что москвичам нужно кардинально менять состав.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
25/04 19:00Хоккей
Панарин готовится к «Бостону», тренируясь со своей собакой. Поможет ли?«Коламбус» на эмоциях проскочил лучшую команду регуляки, но теперь им предстоит сыграть с «Бостоном». И будет по-настоящему трудно.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
26/04 14:11Футбол
Битва за выживание. «Анжи» и «Енисей» - на выход с вещами, «Уфа» и «Крылья» - в стыки?Пока все увлечены размышлениями, кто же попадет в призовую тройку чемпионата России, «Советский спорт» проанализировал несравненно гораздо более суровую битву за выживание.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
25/04 19:30Хоккей
Прорвет ли Подколзина? В полуфинале ЮЧМ сборная России встретится с американцамиНаша юниорская сборная разгромила в четвертьфинале белорусов 6:0 и поборется за медали.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
26/04 10:51Футбол
Самый красивый гол забил Ванек, а Фарфан — лучший игрок. Итоги 25-го тура РПЛ (видео)В чемпионате России завершился 25-й тур. Подводим краткие итоги.
26/04 07:37Футбол
Матч «Краснодар» – ЦСКА увидят все! Что еще по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 26-го тураКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской премьер-лиги.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
26/04 19:17Хоккей
«Извините, что мы вас убили!» Арбитры матча века «Сан-Хосе» – «Вегас» просят прощения за ошибку    История с пятиминутным удалением игрока «Вегаса» Коди Икина, которое судьи сделали в решающем поединке серии с «Сан-Хосе», получила продолжение. Судьи отстранены, кроме того – они приносят извинения. 
26/04 14:33Хоккей
Капитана «Сан-Хосе» чуть не убили, а НХЛ извиняется? Это скандал!В это невозможно поверить: вместо того, чтобы дисквалифицировать двух игроков «Вегаса» за опаснейший фол, НХЛ постановила, что там даже 5-минутного удаления не было.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
26/04 13:33Футбол
Кононов не хуже Бескова! Не мешайте ему строить великий «Спартак»Наш автор предостерегает президента красно-белых Леонида Федуна от очередного поспешного решения и призывает спартаковских фанатов не пороть горячку.
26/04 11:59Хоккей
Какая банда собирается! В сборную едут Овечкин, Кузнецов и не толькоНаши звезды из «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, а также Евгений Дадонов из «Флориды» и Никита Зайцев из «Торонто» приняли приглашение в сборную для участия в ЧМ.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
26/04 13:32Хоккей
«Локо» – самый титулованный клуб МХЛ. Это логично, в Ярославле лучшая школаПарни Дмитрия Красоткина в третий раз в истории выиграли Кубок Харламова. Пока в МХЛ такое никому не удавалось.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
Новости
01:37 Футбол Маурицио Сарри: На данный момент для «Челси» этот сезон складывается хорошо
01:24 Футбол Вячеслав Караваев: Хочется построить карьеру в Европе, но нельзя не смотреть на предложения из Росси
01:19 Футбол Джордан Хендерсон: Это была еще одна блестящая игра в исполнении «Ливерпуля»
01:07 Баскетбол Димитрис Итудис: Игроки ЦСКА сумели вернуться в этом сумасшедшем матче
01:04 Футбол Юрген Клопп: Теперь мы полностью сосредоточены на встрече с «Барселоной»
00:49 Футбол Салах установил рекорд «Ливерпуля», забив 69 мячей в первых 100 матчах за клуб
00:43 Баскетбол «Барселона» победила «Анадолу Эфес» и сравняла счет в серии
23:51 Футбол Дубли Салаха и Мане помогли «Ливерпулю» разгромить «Хаддерсфилд»
23:42 Баскетбол ЦСКА обыграл «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
23:37 Футбол Гол Дембеле принес «Лиону» волевую победу над «Бордо»
23:23 Футбол «Байер» в гостях одержал волевую победу над «Аугсбургом»
23:22 Футбол Салах забил 20-й гол и вышел в лидеры гонки бомбардиров АПЛ
22:59 Хоккей Олег Браташ: Получилась хорошая, боевая игра против норвежцев
22:45 Теннис Гаспарян обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал турнира в Стамбуле
22:40 Футбол Гол Кейта стал самым быстрым для «Ливерпуля» в АПЛ
22:08 Хоккей Свечников может сыграть с «Айлендерс»
22:02 Футбол Реконструкция стадиона «Торпедо» обойдется в 6-8 миллиардов рублей
21:52 Хоккей Валерий Каменский: Считаю, что КХЛ развивается в правильном направлении
21:47 Хоккей Николай Цулыгин: Главная задача на межсезонье – сохранить лидеров
21:37 Футбол Валерий Масалитин: Каррера как был до «Спартака» никем, так и сейчас никто
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика