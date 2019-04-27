Маурицио Сарри: На данный момент для «Челси» этот сезон складывается хорошо

- Мы играли в финале, но проиграли там по пенальти. Мы играем в полуфинале Лиги Европы. Мы боремся за место в четверке сильнейших в АПЛ. Так что на данный момент сезон складывается для нас хорошо.
Конечно, перед нами стоят две очень и очень большие цели: мы хотим попасть в четверку лучших в премьер-лиге и выйти в финал Лиги Европы. Если мы сможем попасть в финал, то мы хотелось бы его выиграть.
Безусловно, сезон складывается тяжело. Из-за ошибок мы проиграли два или три матча. Но если вы посмотрите на сезон в целом, то думаю, что у нас все хорошо. Конечно, это только первый шаг. Нам нужно еще больше прогрессировать. Мы должны стать конкурентоспособными для лучших команд чемпионата. Но первый шаг, тем не менее, получился хорошим, - приводит слова Сарри Goal.com.
Добавим, что после 35 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 67 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В воскресенье, 28 апреля, лондонский клуб сыграет на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед» в рамках английской премьер-лиги.
В полуфинале Лиги Европы «Челси» сыграет с немецким «Айнтрахтом». Первая встреча пройдет в Германии 2 мая, ответная игра состоится в Лондоне 9 числа.
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