Маурицио Сарри: «МЮ» будет мотивирован после манчестерского дерби

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри пообщался с клубной пресс-службой перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в 36-м туре АПЛ.
«Относительно матча все очевидно. Сейчас это очень важная встреча, вероятно, более чем важная для нашей цели. Мы, конечно, постараемся победить, но нам нужно не проиграть. Это очень сложный матч для обеих команд.
Нам предстоит сыграть с соперником, который будет высоко мотивирован после манчестерского дерби. У них есть шанс попасть в топ-4. Конечно, им нужно выиграть все 3 оставшихся матча. Но нам тоже нужно набирать очки. Мы должны биться и стараться всеми возможными способами», – заявил итальянец.
Напомним, встреча состоится 28 апреля на стадионе «Олд Траффорд» и стартует в 18.30 мск.
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