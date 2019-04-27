СМИ: «Реал» установил ценник на Варана

Мадридский «Реал» принял решение о продаже защитника сборной Франции Рафаэля Варана в летнее межсезонье.
Согласно источнику, столичный клуб отпустит своего игрока, если за его трансфер заплатят 100 млн евро.
Отмечается, что единственным претендентом на него является «Ювентус». Туринский клуб, узнав о планах руководства «сливочных», возобновил интерес к 26-летнему футболисту.
Ранее сообщалось, что Варан готов остаться в «Реале», если клуб предложит ему новый контракт с повышением зарплаты.
В нынешнем сезоне он провел 40 матчей и забил два гола. Его нынешнее соглашение с клубом в силе до 2020 года, а трансферный лист оценивается в 80 млн евро.
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