СМИ: Фирмино рискует пропустить первый матч с «Барселоной»

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино может не сыграть с «Барселоной» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов.
Согласно источнику, у игрока «красных» имеются проблемы с мышцами. Отмечается, что окончательное решение будет принято перед началом поединка.
Напомним, матч «Барселоны» и «Ливерпуля» состоится 1 мая и пройдет на «Камп Ноу». Начало поединка – 22.00 мск.
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