СМИ: Фирмино рискует пропустить первый матч с «Барселоной» - Советский спорт
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27 апреля 2019 09:30ФутболГичунцев Артур

СМИ: Фирмино рискует пропустить первый матч с «Барселоной»

Об этом сообщает Marca.

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино может не сыграть с «Барселоной» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов.

Согласно источнику, у игрока «красных» имеются проблемы с мышцами. Отмечается, что окончательное решение будет принято перед началом поединка.

Напомним, матч «Барселоны» и «Ливерпуля» состоится 1 мая и пройдет на «Камп Ноу». Начало поединка – 22.00 мск.

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