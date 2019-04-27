Юрий Гаврилов: Кононов? Любому тренеру нужно давать возможность проявить себя - Советский спорт
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27 апреля 2019 12:18ФутболГичунцев Артур

Юрий Гаврилов: Кононов? Любому тренеру нужно давать возможность проявить себя

Специалист возглавил команду осенью 2018 года. На данный момент «Спартак» при нем занимает 5-е место в таблице РПЛ.

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о выступлении бывшей команды в текущем сезоне.

«Честно говоря, я не хочу лезть в эту историю. Пусть Федун сам разбирается с этой ситуацией. Нужны ли «Спартаку» перемены или нет, я не могу сказать, и потом от моего мнения ведь все равно ничего не зависит. Но у команды нет результата, и с этим не поспоришь.

Понимаете, кому-то нравится его игра, кому-то нет. Лично я не могу сказать, что мне нравится то, что «Спартак» показывает на поле. Но я считаю, любому тренеру нужно дать возможность поработать, проявить себя. Нужны ли команде кардинальные перемены? Это все будет зависеть от многих факторов. От результата, например», – цитирует Гаврилова «Евро-Футбол.Ру».

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