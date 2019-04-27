Александр Бубнов: «Анжи» так просто не отдаст очки «Ростову» Встреча пройдет на домашней арене махачкалинского клуба.

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов дал комментарий перед матчем «Анжи» и «Ростова» в 26-м туре РПЛ.

«Прогноз: 0:1. «Анжи» так просто на своем поле очки не отдаст, но «Ростов» сильнее и постарается вернуть утраченные в таблице позиции», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, поединок команд состоится сегодня, 27 апреля и стартует в 16.30 мск.