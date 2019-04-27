Александр Бубнов: «Анжи» так просто не отдаст очки «Ростову»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов дал комментарий перед матчем «Анжи» и «Ростова» в 26-м туре РПЛ.
«Прогноз: 0:1. «Анжи» так просто на своем поле очки не отдаст, но «Ростов» сильнее и постарается вернуть утраченные в таблице позиции», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, поединок команд состоится сегодня, 27 апреля и стартует в 16.30 мск.
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