Бубнов считает, что «Динамо» обыграет «Ахмат» в 26-м туре РПЛ - Советский спорт
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27 апреля 2019 12:37ФутболГичунцев Артур

Бубнов считает, что «Динамо» обыграет «Ахмат» в 26-м туре РПЛ

Встреча пройдет на домашней арене столичного клуба.

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Динамо» – «Ахмат».

Напомним, поединок состоится сегодня, 27 апреля и стартует в 19.00 мск.

«Прогноз: 1:0. До перерыва динамовцы очень неплохо смотрелись на фоне «Зенита», до этого набрали четыре очка на своем поле. Победа над «Ахматом» заметно облегчит команде Хохлова борьбу за сохранение прописки в РПЛ напрямую», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

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